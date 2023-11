Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 20.11. bis 26.11.2023

Liebe und Partnerschaft

Im Moment hat Deine Beziehung keine große Beständigkeit. Du bist nicht in der Lage, leicht und ehrlich über Deine Gefühle zu sprechen. Zurzeit bist Du sehr anlehnungsbedürftig. Du brauchst jemanden, dem Du blind vertrauen kannst. Wenn Du Dir etwas in den Kopf setzt, dann möchtest Du das auch durchziehen. Das wird nicht so einfach, da von außen Grenzen aufgezeigt werden. Im Moment zweifelst Du stark an Dir. Bestehe auf klare Verhältnisse und scheue Dich nicht vor einer Aussprache.

Gesundheit und Fitness

Mal auf, mal ab, überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Die derzeit stabile physische Verfassung gibt Energie für neue Pläne. Der Winterspeck macht immer noch Probleme, jetzt wird es Zeit, was zu ändern. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, der sollte seinen Konsumdrang einschränken.

Beruf und Finanzen

Du musst Dir nicht die ganze Arbeit auflasten, bitte um Hilfe! Du hast oft Angst, Dich den harten Anforderungen des Lebens auszusetzen. Tu es trotzdem, jeder noch so kleine Erfolg bringt Dich weiter. Wenn Du in einer Sackgasse steckst, so ist das nicht die Schuld Anderer. Trotzdem Kopf hoch, denke positiv und nutze Deine vielen Chancen! Kleine Kompromisse sind fällig für den lieben Frieden.