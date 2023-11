Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 6.11. - 12.11.2023

Liebe und Partnerschaft

Nur wer in Deine Gedankenwelt eintauchen kann, wird Dich erobern. Du liegst in einer wichtigen Sache gar nicht so schlecht im Rennen wie Du glaubst. Dein Pessimismus ist total fehl am Platz und hemmt Dich nur. Wer sensibel ist, verspürt ein traumhaftes Liebeserleben. Vielleicht fühlst Du Dich jetzt aggressiv und bist den Tränen nahe, oder Du kannst Dich selbst nicht leiden, halb so schlimm, das vergeht wieder.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich hast Du Dir ein festes Fundament geschaffen, aus dem Du nun schöpfen kannst. Du bist stabil und fit wie schon lange nicht mehr. Nur Rücken und Herz können ein wenig mehr Zuwendung vertragen. Gönne Dir ausreichend Schlaf. Mit Deinen Fähigkeiten und Deinen Kräften musst Du besonders gut haushalten.

Beruf und Finanzen

Es wird für Dich nicht so ganz leicht sein, immer die Ruhe zu bewahren. Du bist besonders empfindlich gegenüber allen Anforderungen von außen. Unerwartet entsteht zwischen Dir und den Kollegen ein neuer Zusammenhalt. Du profitierst beruflich von einem neuen und interessanten Job-Angebot. Nicht jeder, der vor Dir kuscht, ist Dir auch wohlgesonnen.