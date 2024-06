Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 1.7. bis 7.7.2024

Liebe und Partnerschaft

In der Partnerschaft kommen Wolken auf. Wenn Du die Achtung vor dem Partner oder der Partnerin verlierst, verflüchtigt sich auch der erotische Reiz. Dein Schatz ist nicht nur dazu da, Dir alle Wünsche von den Augen abzulesen. Es dürfte Dir nicht schwerfallen, eine neue Eroberung in die richtige Stimmung zu versetzen. Heute bist Du hoch motiviert und steuerst einem partnerschaftlich sehr schönen Tag entgegen. Genieße ein gemeinsames Dinner im Kerzenschein.

Gesundheit und Fitness

Gehe mal wieder raus in die Natur, das macht fit und zufrieden. Achte darauf, Dich in der nächsten Zeit sportlich nicht zu überanstrengen. Kleine gezielte Übungen reichen aus, um Dich in Form zu halten. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird. Bei einem guten Tröpfchen und klugen Gesprächen entspannst Du richtig.

Beruf und Finanzen

Nur wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst. Du verfügst über ein sensationelles Verhandlungsgeschick. Sieh noch einmal Deine Unterlagen in Ruhe durch. Vielleicht entdeckst Du doch den ein oder anderen Fehler. Sei geschickt und halte Dich an beliebte Erfolgstypen.