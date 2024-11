Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 11.11. bis 17.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Zu einem Streit gehören immer zwei. Wenn Deine Liebesbeziehung an einem Tiefpunkt angekommen ist, solltest Du für Abstand sorgen. Wieder einmal hängt der Haussegen schief. Man erwartet, dass Du Dich mehr in die Partnerschaft einbringst. Wähle die sanfte Tour. Du brauchst jemanden, dem Du Dein Herz so richtig ausschütten kannst. Lasse jemanden an Deinen romantischen Gedanken teilhaben.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich kraftvoll, solltest aber trotzdem öfters Pausen einlegen. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Du solltest Dich nur mit Leuten umgeben, die Dir guttun. Überschätze Dich nicht, auch bei Dir sind Erholungspausen nötig, sonst fühlst Du Dich ganz schnell ausgelaugt.

Beruf und Finanzen

Du wirst im Geschäftsleben jetzt unter Druck gesetzt, versuche zu pokern! Wenn Du willst, kannst Du aus Deinem Arbeitsteam das Letzte herausholen. Du bist schlagfertig und wach. Die Kommunikation ist gut, Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Begegne dem Alltag gelassen. Du solltest keinen Dank für Deinen Einsatz am Arbeitsplatz erwarten, Du wirst keinen bekommen.