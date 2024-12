Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

Die Sterne haben ein Geschenk für Dich. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 16.12. bis 22.12.2024 bringen sie Dir richtungsweisende Ratschläge und Hinweise für die bedeutenden Themen in Deinem Leben. Egal, ob Liebe, Erfolg oder Gesundheit, für jeden Lebensbereich gibt Dir die nächste Horoskop -Woche hilfreiche Weisheiten mit auf den Weg. Nutze die Tipps der Sterne, um Dein Schicksal zu meistern.

Liebe und Partnerschaft

Du kannst sichtlich stolz auf Dich sein, die Bewunderer liegen zu Deinen Füßen. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Das ist überall anzuwenden, besonders aber beim Flirt. Vereinnahmen lässt Du Dich nicht, aber anschmiegsam bist Du ganz gerne. Dein Mut und Deine Entschlossenheit sind sehr beeindruckend. Verbeiße Dich aber nicht in diese starre Haltung, gib Dich locker.

Gesundheit und Fitness

Sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch. Das Wichtigste ist jetzt, erst mal die Nerven zu beruhigen. Mehr Schlaf würde Dir auch sehr guttun. Verzichte auf sämtliche Arten von Genussgiften.

Beruf und Finanzen

Mute anderen nichts zu, was Du selbst nicht akzeptieren würdest. Wenn Du Fragen hast, so sprich mit einem Kollegen, der damit vertraut ist. Liegengebliebenes bekommst Du jetzt problemlos in die Reihe. Die Grundlage für das Verwirklichen eines Planes sollte Fleiß und Genauigkeit sein.