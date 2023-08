Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 14.8. - 20.8.2023

Selbst das stärkste Herz kann sich manchmal nicht von den Gefühlen aus der Vergangenheit befreien, was Löwe-Mann und Löwe-Frau in der neuen Horoskop -Woche erkennen müssen. Das aktuelle Wochenhoroskop für Löwe vom 14.8. - 20.8.2023 kündigt Verwirrungen jedoch nicht nur in der Liebe an.

Liebe und Partnerschaft

Die Magie der Liebe umhüllt Dich wie ein zarter Schleier. Gegen Dein Auftreten und Deine Anziehungskraft wird kaum einer immun sein. In Deinem Gefühlsleben gerätst Du derzeit aus dem Gleichgewicht und leidest unter falschen oder überzogenen Ansprüchen. Wenn Du in einer Situation oder in einer Beziehung nicht mehr weiter weißt, dann höre auf Deine innere Stimme, nicht nur auf den Verstand.

Gesundheit und Fitness

Momentan solltest Du alles etwas langsamer angehen und nachts genügend schlafen. Setze zusätzlich auf eine gesunde Küche. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht. Schaffe Dir geeignete Bedingungen für eine Runderneuerung und Erholungsmöglichkeiten. So wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Gesundheitlich sind jetzt keine Probleme zu erwarten. Du fühlst Dich fit und leistungsfähig. Vielleicht kannst Du etwas Sport treiben.

Beruf und Finanzen

Beruflich zählt jetzt bedingungsloser Einsatz über längere Zeit. Du weißt nichts mit Dir anzufangen, nörgelst und bist unzufrieden. Warum denn? Du hast es doch in der Hand, alles zu verändern. Fange einfach an! Hast Du überhaupt noch die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen? Du bist viel zu ferngesteuert. Nimm Dein Leben in die eigene Hand! Ordne jetzt Deine unerledigten Sachen auf Deinem Schreibtisch.