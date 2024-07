Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Charmant, energisch und führungsstark. Kommen Dir diese Eigenschaften bekannt vor? Dann bist Du ein typischer Löwe! Doch was bedeuten diese Eigenschaften für Dich in der aktuellen Horoskop Woche? In Deinem gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 15.7. bis 21.7.2024 steht alles, was Dich in Sachen Liebe, Gesundheit und Finanzen erwartet.