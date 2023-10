Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 30.10. - 5.11.2023

Das Sternzeichen Löwe hat in der aktuellen Horoskop Woche laut der Astrologie einiges zu tun, um Körper und Geist in allen Lebensbereichen auszubalancieren. Glück, Erfolg und Liebe in der Zukunft hängen auch mit dem Loslassen der Vergangenheit zusammen. Mehr weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 30.10. bis 5.11.2023 .

Liebe und Partnerschaft

Dein Beziehungsalltag hat im Moment nicht sehr viel zu bieten. Du setzt falsche Signale. Dein Partner versteht nicht, was Du überhaupt willst. Lasse Deiner Fantasie freien Lauf. Vielleicht verlierst Du Dich in Deinen Illusionen. Das wäre eine große Bereicherung in Deiner Partnerschaft. Versuche neue, liebenswerte Seiten am Partner zu entdecken.

Gesundheit und Fitness

Durch Yoga kommt der Körper ins Schwingen. Eine drohende Erkältung sollte man ernst nehmen und rechtzeitig vorbeugen. Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen! Ausgewogene Kost baut Dich jetzt am schnellsten auf.

Beruf und Finanzen

Erfülle Deine Aufgaben gründlich oder gar nicht. Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie und stehst Deinen Mann oder Frau. Nun zeigst Du so richtig, was an Dynamik in Dir steckt. Du erhältst endlich die lang ersehnte Anerkennung. Deine Kreativität wird belohnt. Was Du jetzt beginnst, führt zum Erfolg. Das Verschweigen von Schwierigkeiten und Problemen stoppt den gesamten harmonischen Ablauf. Lege die Karten offen auf den Tisch.