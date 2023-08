Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 7.8. bis 13.8.2023

Ein Löwe mag ein starkes Herz haben, aber auch das kann einsam sein. Sieh positiv in die Zukunft, denn in der Horoskop Woche vom 7.8. bis 13.8.2023 deuten die Sterne auf Liebe und Erfolg. Welche Wendungen Dein Schicksal nehmen kann und wie Du am besten darauf reagierst, erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Löwe.

Liebe und Partnerschaft

Etwas sehr Bewegendes ist endlich ausgestanden. Jetzt solltest Du darüber nur noch lachen. Hoffentlich halten die Erfahrungen eine Weile an. Du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein, begib Dich auf Suche nach der großen Liebe. Du bist von jemandem fasziniert, der Dich immer mehr in seinen Bann zieht. Deine Ausstrahlung ist toll, da geht anderen das Herz auf.

Gesundheit und Fitness

Gehe öfter mal in das Fitnesscenter. Nimm Dir Zeit für Dich selbst und verwöhne Dich. Du hast viel erreicht und kannst Dir durchaus eine Ruhepause gönnen. Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution überdurchschnittlich gut.

Beruf und Finanzen

Du willst etwas verändern? Dann beherzige die alte chinesische Weisheit: Verlasse nie das alte Schiff, bevor das neue nicht fertig ist. Geschäftlich kommen sehr gute Momente auf Dich zu. Du arbeitest in einem unschlagbaren Kollegenteam, das andere überflügelt. Dadurch kannst Du ein Maximum an Arbeitsleistung aus Dir herausholen. Dein Arbeitsberg lässt sich am besten in Teamarbeit abtragen.