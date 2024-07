Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 8.7. bis 14.7.2024

In der neuen Horoskop Woche haben die Sterne eine besondere kosmische Botschaft für jeden Lebensbereich, die Du unbedingt beachten solltest. Wenn Du wissen möchtest, was sie Dir zu sagen haben, dann lies jetzt das aktuelle Wochenhoroskop für Löwe vom 8.7. bis 14.7.2024.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin lässt sich nur zu gerne in Deine Unternehmungen einbinden. Eine starke Mondphase macht Dich anfällig für eine ganz tiefe Gefühlsebene. Du hast wenig Vertrauen zu Deinem Partner und willst immer nur kontrollieren. Fühlst Du Dich vernachlässigt? Dann schmolle nicht und reagiere trotzig, sondern finde den Grund heraus.

Gesundheit und Fitness

Achte auf frische Lebensmittel, das ist gesund. Vermeide anstrengende Aktionen, Dein Energielevel steigt nur langsam an. Vergiss die Sorgen und Lasten des Alltags und suche in Deiner Freizeit Ruhe und Erholung in der Beschäftigung mit Deinen Hobbys. Achtung, denke an die Sucht-Falle, besonders beim Alkohol.

Beruf und Finanzen

Geschäftlich kündigen sich endlich mal wieder ein paar Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen. Du ziehst es vor, in unbefriedigten Situationen auszuharren, statt Dich neuen Herausforderungen zu stellen. Das hemmt Deine Entwicklung. Mit Halbherzigkeit und Zögern werden Chancen verspielt. Beruflicher Erfolg ist Dir wichtig und Du zeigst Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Du bist bereit, vieles dafür zu geben. Übertreibe es aber nicht.