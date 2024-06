Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 17.6. bis 23.6.2024

Scheinen Deine Ziele für Dein Leben noch in weiter Ferne? Mehr zur Zukunft von Löwe erfährst Du unter:

Liebe und Partnerschaft

Ein frecher Flirt kann ins Auge gehen, also sei nicht zu übermütig. Wer jetzt bereit ist für die große Liebe, kann großes Glück mit einem Seelenpartner, bzw. einer Seelenpartnerin erleben. Stelle Deine Antennen auf Empfang. Sinnliche Stunden und Hochstimmung erwarten Dich auf der ganzen Liebeslinie. Aber bedenke: Nur das, was Du bereit bist zu geben, kann auch wieder zurückkommen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich stark und jeder Situation gewachsen. Deine Stärke kehrt zurück, Du gehörst jetzt auf jeden Fall zu den Gewinnern. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail, das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Die Belastungen nehmen merklich ab und es wird viel entspannter für Dich. Gehe raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln.

Beruf und Finanzen

Trotz des Erfolgsdenkens bist Du imstande, den Menschen in Deiner Umgebung tolerant zu begegnen. Du hast immer das richtige Feeling. Gehe aus der Schusslinie heraus und halte Dich zurück. Mit Weitsicht und Erfahrung machst Du Eindruck bei Kollegen und Vorgesetzten. Allerdings versteht keiner Deiner Kollegen so richtig, was Du eigentlich wirklich willst.