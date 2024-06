Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 1.7. bis 7.7.2024

Du willst wissen, was die Sterne Dir für die aktuelle Horoskop Woche raten ? Dann lasse Dich inspirieren vom kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 1.7. bis 7.7.2024 . Die Zukunft ist das, was Dein Sternzeichen aus ihr macht.

Liebe und Partnerschaft

Jemand löst all Deine Scheu vor Zärtlichkeit und körperlicher Nähe. In einem Gespräch können plötzlich Funken sprühen und Herzen in Flammen stehen. Es geht Dir und Deinem Partner bestens, zerstöre das nicht. Irgendwie hast Du gefühlsmäßig keinen so richtigen Zugang zu anderen Menschen. Energische Naturen reagieren unleidlich, dickköpfig und ungerecht. Je nach Deinen Grundzügen solltest Du Dich jetzt mehr zurückhalten.

Gesundheit und Fitness

Softe Bewegung nimmt Schmerzen und bessert die Laune spürbar. Du bist gut gelaunt, nutze die Feierabende für ein umfangreiches Fitnessprogramm. Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit. Wenn Dein Gewicht Dir Probleme bereitet, mache etwas dagegen.

Beruf und Finanzen

Intelligent und schlagfertig, Du bist jetzt nicht mehr zu bremsen. Steht Dein Selbstbewusstsein auf wackligen Füßen? Dann wird es Zeit zu handeln! Schreibe Deine Talente auf und coache Dich selbst! Gestehe Dir und anderen ein, dass Du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Niemand wird deshalb Deine Fähigkeiten infrage stellen. Schiebe nichts auf, was gleich erledigt werden kann!