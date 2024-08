Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 26.8. bis 1.9.2024

Bist Du neugierig, was in der neuen Horoskop -Woche auf Dein Tierkreiszeichen zukommt? Lies im aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 26.8. bis 1.9.2024, wie Du mit den Sternen Dein Schicksal selbst gestalten kannst.

Liebe und Partnerschaft

Du brauchst jemanden, dem Du Dein Herz so richtig ausschütten kannst. Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an. Dein Schatz hofft auf Deine Unterstützung, also höre ihm oder ihr gut zu. Eine Begegnung beflügelt Dich; jetzt heißt es runter vom Sofa und rauf auf die Tanzfläche.

Gesundheit und Fitness

Du verspürst eine innere Unruhe. Mache einen Spaziergang! Gönne Dir eine kreative Pause und lasse die Seele baumeln. Du fühlst Dich schlapp und kraftlos; gehe der Sache auf den Grund. Räume einmal richtig bei Dir auf. Mache Urlaubspläne, nutze Deinen Schwung und setze Dinge in die Tat um.

Beruf und Finanzen

Es fehlt etwas an Kraft. Jedoch ist es nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Bald wird es besser. Du steckst beruflich immer noch in den alten Mustern und doch weißt Du, dass Du die alte Haut abwerfen musst. Mache den ersten Schritt! Kreativität will jetzt beruflich ausgelebt werden. Nutze neue Kontakte für Deine Vorhaben.