Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 7.10. bis 13.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Turbulente Tage stehen Dir bevor. Sortiere klug, denn Du kannst nicht jeden glücklich machen. Charmant und lustbetont bezauberst Du nicht nur Deinen Schatz. Du erlebst plötzliche Veränderungen. Die Zeit ist günstig für kreative Offenheit im emotionalen Bereich. Vergiss dabei nicht den Verstand. Deine seelische Zufriedenheit wirkt ausgleichend. Versprich in der Liebe trotzdem nichts, was Dir später vielleicht schaden könnte.

Gesundheit und Fitness

Verschleppe Deinen grippalen Infekt nicht. Rückenschmerzen weg stretchen – das ist gut für die Gesundheit. Sehr stabil und belastbar bist Du nicht gerade, aber Du erholst Dich schnell. Raus an die frische Luft, nur so kommt Dein Kreislauf wieder in Schwung!

Beruf und Finanzen

Deine Gedankenwelt ist in positiven Aufruhr geraten. Deine Intuition ist jetzt wach und Ideen fliegen Dir zu. Baue Vorurteile ab! Deine Gewissenhaftigkeit setzt Du beruflich erfolgreich ein. Eine persönliche Glanzleistung lässt Dich plötzlich im Rampenlicht erstrahlen. Nun hast Du eine kleine Verschnaufpause verdient. Schalte einfach einmal ab, gehe alles in Ruhe an und genieße die Stille der Natur.