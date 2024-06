Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 17.6. bis 23.6.2024

Schwebst Du nächste Horoskop -Woche auf Wolke sieben oder herrscht schlechte Stimmung in Deinem Liebesleben? Finde im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 17.6. bis 23.6.2024 heraus, was Dir die Sterne zu Liebe, Gesundheit und Beruf mitteilen möchten.

Die Zukunft ist nicht zwangsläufig ein Schuss ins Blaue. Lies in den Voraussagen für Schütze nach, was Dich erwartet:

Liebe und Partnerschaft

Freue Dich auf ein tolles erotisches Verwöhnwochenende! Wenn Du in einer Situation oder in einer Beziehung nicht mehr weiter weißt, dann höre auf Deine innere Stimme, nicht nur auf Deinen Verstand. Mit Deiner Empfindsamkeit fällt es Dir leicht, Deinem Partner jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Erotisches Begehren braucht das Neue und Fremde. Neue Besen kehren zwar gut, nutzen sich aber auch ganz schnell wieder ab. Denke daran!

Gesundheit und Fitness

Chronische Erkrankungen und Depressionen können in diesen Tagen eine Erleichterung erfahren, zumal innere Erregung gedämpft wird. Mache einfach mal wieder das, was Dir so richtig Spaß macht. Wichtig ist jetzt nicht blinder Aktionismus, sondern die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Ruhephasen. Finde Deine eigene Mitte, dann wird es Dir besser gehen. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an.

Beruf und Finanzen

Achtung, der Job kriselt etwas. Jetzt zählt nur bedingungsloser Einsatz und Disziplin. Wenn heute etwas Neues und Ungewohntes auf Dich zukommt, sage nicht immer gleich Nein, ehe Du ein Ja ernsthaft abgewogen hast. Es könnte krachen, Kollegen beschwören eine Entscheidung herauf. Atme tief durch, bevor Du Deine Kollegen zur Rede stellst.