Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 29.7. bis 4.8.2024

Liebe und Partnerschaft

Nutze genau den richtigen Zeitpunkt für eine längst fällige Aussprache. Du musst in der nächsten Zeit mit kleineren Streitereien rechnen. Die Lage wird sich aber schon sehr bald wieder entspannen. Du erlebst viel Zärtlichkeit und Verständnis, das lässt Dich aufleben. Vieles erscheint Dir zu eng. Vielleicht spielst Du mit dem Gedanken an eine umfassende Veränderung. Überlege gut.

Gesundheit und Fitness

Lasse Deine Vorhaben nicht in Freizeitstress ausarten, das tut Dir nicht gut. Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein! Aber pass etwas auf, es droht eine leichte Verletzungsgefahr. Bei leiser Musik kannst Du richtig gut entspannen.

Beruf und Finanzen

Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf auch wirklich Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich bemerkbar. Eine aussichtsreiche Zeit in beruflichen Dingen steht bevor. Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Du strebst nach Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein und der Umsetzung Deiner eigenen Wünsche. Nimm Dein Leben selbst in die Hand.