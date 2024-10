Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 14.10. bis 20.10.2024

Schütze-Männer und Schütze-Frauen finden in der nächsten Horoskop - Woche in ihrem kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 14.10. bis 20.10.2024 Antworten auf Fragen zu ihrer Zukunft. Wer sich auf die Astrologie einlassen kann, erfährt mehr über die Auswirkungen der Sternenkonstellation und Planetenbewegungen auf das Leben.

Liebe und Partnerschaft

Gehe aus, es wird jetzt super aufregend. Du solltest Dich wieder einmal mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Besonders Singles sind angesprochen, es könnte der ganz große Fang dabei sein. Du nimmst Deine Liebespläne selbstbewusst in die eigenen Hände, stehst zu Deinen Wünschen und Bedürfnissen und lässt Dir nichts sagen. Du wirst von neuen Ideen und Eindrücken erfasst. Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten und wird stimuliert wie selten zuvor.

Gesundheit und Fitness

Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemandem an. Fettarm essen oder mehr Bewegung, sonst droht der berühmte Hüftring. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Trainiere mal wieder Deine Kondition. In der Vergangenheit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Lorbeeren ausgeruht. Jetzt wirkst Du wieder schlaff.

Beruf und Finanzen

Du erhältst ein neues Aufgabengebiet, das Dich vollständig ausfüllen wird. Zeige, was Du kannst, es wird erfolgversprechend. Du überzeugst durch Pflichtbewusstsein, Ausdauer und grandiose Leistungen. Das wird auf vielen Ebenen honoriert, besonders bei der Gehaltsabrechnung. Clever sorgst Du für Deinen eigenen Vorteil und setzt Deine Pläne um. Jemand verleitet Dich dazu, etwas utopisch und unrealistisch zu denken. Achte darauf, Dich nicht zu sehr in eine Fantasiewelt zu begeben.