Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

Lasse die Weisheit der Sterne in Dein Leben. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 16.12. bis 22.12.2024 schenken sie Dir wertvolle Hinweise und Ratschläge, um mehr Erfolg und Harmonie in Dein Leben zu bringen. Wie Du die besten Entscheidungen für Dich treffen kannst – das Horoskop für die aktuelle Woche liefert Dir die Antworten darauf.

Liebe und Partnerschaft

Da flackern doch tatsächlich alte Gefühle auf. Überdenke diese Sache wirklich ganz genau, damit Du nicht wieder leidest. In der Liebe übernimmst Du jetzt endlich die Initiative. Du wirkst sehr verführerisch und hast eine starke erotische Ausstrahlung. Du musst neue Kontakte suchen, wenn Du Dich einsam fühlst. Übe Dich in etwas Geduld und sei nicht so verbissen. Lächle!

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich erschöpft und ausgelaugt. Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig. Du würdest Dich besonders wohlfühlen, wenn Du mit Dir selbst allein sein könntest. Suche Dir Deinen Lieblingsplatz und lies ein gutes Buch. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach.

Beruf und Finanzen

Du hast immer noch Kraftreserven, wo andere schon längst das Handtuch geworfen haben. Jetzt kannst Du das wieder mal unter Beweis stellen. Im Moment bist Du sehr leistungsfähig, das schafft Bewunderer. In der Partnerschaft geht es darum, wer das Sagen hat und wer sich durchsetzt. Am Ende gibt es, wenn Du nicht aufpasst, nur Verlierer. Organisiere Dich gut und lasse Dir keine Arbeit von anderen aufdrücken.