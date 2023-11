Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 20.11. bis 26.11.2023

Im aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion vom 20.11. bis 26.11.2023 erfährst Du, welche Überraschungen und Herausforderungen in der Liebe, dem Beruf und der Gesundheit auf Dich warten. Überlasse Deine Zukunft nicht dem Schicksal, sondern nimm Dein Leben selbst in die Hand. Singles haben in der neuen Horoskop Woche gute Flirtchancen.