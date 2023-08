Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 21.8. - 27.8.2023

Dein Schicksal könnte sich in der neuen Horoskop -Woche zum Positiven wenden. Doch dafür musst Du etwas tun. Welche Aufgaben vor Dir liegen, steht im aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion vom 21.8. - 27.8.2023.

Liebe und Partnerschaft

Du neigst zu Wutausbrüchen, Eifersucht oder Machtspielen. Dein Schatz leidet darunter. Singles werden sich bald glücklich in den Armen einer neuen Liebe finden. Gefühle sind jetzt Trumpf und Anspannungen lösen sich auf. Beste Voraussetzungen für eine gehobene Stimmung bieten sich an. Wenn du Dich entspannst, erfährst Du auch Wohlwollen von allen Seiten. In der Liebe gibt es eine Überraschung.

Gesundheit und Fitness

Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution überdurchschnittlich gut. Stärke Deine Abwehrkräfte täglich mit einem Vitamincocktail. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung.

Beruf und Finanzen

Du rackerst Dich wirklich redlich ab, fragt sich nur, wozu? Es schadet nicht, wenn Du eine Starthilfe von anderen annimmst. Die Vergangenheit gibt Dir einige Rätsel auf, die erst jetzt zu lösen sind. Manche Menschen haben einen Narren an Dir gefressen, das fördert Dich. Verliere bei aller Liebe zum Detail nicht den großen Rahmen aus den Augen. Das Gesamtprojekt ist wichtig und dazu gehört die Gemeinschaft.