Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 24.7. bis 30.7.2023

Liebe und Partnerschaft

Du bist verunsichert, weil Deine Gefühle wieder Purzelbäume schlagen. Warum denn? Es geht doch schließlich endlich bergauf. Sträube Dich nicht! Bleibe in Lauerstellung, es bahnt sich in der Liebe etwas an. Lasse Dich umgarnen und verwöhnen, es bleibt für Dich kaum ein Wunsch offen. Vergiss aber nicht, auch Dein Schatz sucht Wärme und Nähe. Das Universum will, dass Du glücklich bist. Für einsame Herzen könnte sich jetzt ein Traum erfüllen. Große Gefühle erwarten Dich.

Gesundheit und Fitness

Probleme mit den Gelenken? Überprüfe Dein Gewicht! Mit kleinen Unpässlichkeiten musst Du rechnen. Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit.

Beruf und Finanzen

Schuldgefühle hast Du doch gar nicht nötig. Deine seelische Beschaffenheit ist stabil. Vertraue auf Dich und Du wirst erfolgreich sein. Du brauchst keinen besonderen Anstoß, um aktiv zu werden. Akzeptiere Deine eigene Unvollkommenheit, auch wenn es Dir schwerfällt. Dann kannst Du auch die Fehler anderer besser tolerieren. Überlege bei Kaufangeboten, was Dir fehlt, und schlage rechtzeitig zu.