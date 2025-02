Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

In der neuen Horoskop -Woche scheinen ein Stimmungshoch in der Liebe und beruflicher Erfolg Dein Sternzeichen zu bestimmen. In Sachen Gesundheit solltest Du allerdings achtsamer sein. Das aktuelle Wochenhoroskop für Steinbock vom 10.2. bis 16.2.2025 hat alle Astro-Tipps für Dich zusammengefasst.

Liebe und Partnerschaft

Achte darauf, dass Du fest in der Erde verwurzelt bist, bevor Du nach den Sternen greifst. Sonst hängst Du plötzlich in der Luft. Du sehnst Dich danach, Deinen tiefen Gefühlen nachzugeben. Worauf wartest Du? Setze die richtigen Signale und die Liebe wird erwachen. Wovon Du in der Liebe insgeheim träumst, kann wahr werden. Sei jetzt besonders vorsichtig bei Entscheidungen. Wenn Du an eine zurückliegende Erfahrung denkst, ersparst Du Dir Kummer.

Gesundheit und Fitness

Schalte einmal ganz bewusst ab. Deine Stärke kehrt zurück, Du gehörst aktuell auf jeden Fall zu den Gewinnern. Ärger drückt Deinen Magen jetzt doppelt schwer. Iss lieber leicht und bekömmlich und lege Dir unbedingt ein dickeres Fell zu. Gesundheit ist der größte Reichtum, richte Dich danach, beuge vor!

Beruf und Finanzen

Am Arbeitsplatz hast Du gute Möglichkeiten, ein Stück voranzukommen. Im Grunde bist Du gutmütig und freundlich. Sollte aber jemand mit Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin flirten, dann kannst Du ganz schön sarkastisch reagieren. Lasse Dich nicht immer so hängen, ziehe die Sache durch. Habe den Mut, beruflich auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen.