Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 10.3. bis 16.3.2025

Das aktuelle Wochenhoroskop für Steinbock vom 10.3. bis 16.3.2025 verrät, dass eine zärtliche Zeit anbricht. Was laut der Astrologie in der neuen Horoskop -Woche sonst noch alles auf dem Plan steht , kannst Du jetzt nachlesen.

Liebe und Partnerschaft

Bleibe bei Deinem Schatz auf Distanz, er ist nicht gut auf Dich zu sprechen. Lebe und liebe, frage danach, was später kommt. Dein Misstrauen nervt den Partner oder die Partnerin manchmal ganz gewaltig. Lasse Deinen Charme sprühen, wenn Du solo bist.

Gesundheit und Fitness

Eine erhoffte Bestätigung wirkt beruhigend auf Deine Nerven. Deine Gesundheit wird unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden. Du fühlst Dich etwas matt, aber es geht schnell wieder aufwärts. Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst.

Beruf und Finanzen

Du solltest das fortführen, was Du vor längerer Zeit begonnen hast. Die Kraft und das Wissen hast Du, also tue es! Du kommst nicht gut an und solltest deswegen Deine Pläne und Ideen noch eine Weile in der Schublade liegen lassen. Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert. Prüfe das bisher Erreichte und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Eine super Leistung. Du hast wirklich ein volles Lob verdient und bekommst es auch.