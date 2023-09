Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 11.9. bis 17.9.2023

Was für Steinbock-Frauen und Steinbock-Männer in der neuen Horoskop Woche zählt, sind Offenheit, Ausgleich und Verantwortung. Welche Zukunft Dein Seelenleben zu erwarten hat, teilt Dir die Astrologie im aktuellen Wochenhoroskop für Steinbock vom 11.9. bis 17.9.2023 mit.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du in Dich hinein spürst, dann entdeckst Du einen großen Schatz. Es ist das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist. Deine Flirtsignale treffen, jemand wünscht sich mehr als nur Blickkontakt. Glückshormone sprudeln, vor allen Dingen bei Singles. Führe ein Tagebuch, wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst. Versuche dabei, auch über Deine persönlichen Ziele zu schreiben.

Gesundheit und Fitness

Achte wieder einmal mehr auf gesunde Ernährung. Das tut nicht nur Körper und Geist gut, sondern bringt Dich auch auf andere Gedanken. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Warum setzt Du sie nicht direkt um? Lasse Deine Fitness nicht noch mehr schleifen. Dein hohes Energieniveau bekommt Dir im Allgemeinen richtig gut.

Beruf und Finanzen

Du bist super drauf, sehr direkt und manchmal sogar etwas angriffslustig. Dadurch bist Du in der Lage, gleich mehrere gute Vorsätze zu verwirklichen. Dein Verantwortungsgefühl meint, dass andere Dinge erst einmal wichtiger sind als der Job. Du musst Dich sehr anstrengen, denn es werden Dir Pflichten auferlegt, die Du nicht alleine so ohne weiteres erfüllen kannst. Halte Dich etwas zurück und gib niemandem ungefragt einen Rat. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung.