Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 12.5. bis 18.5.2025

Liebe und Partnerschaft

An fröhlichen Menschen geht alles fast spurlos vorüber. Wer sensibel ist, spürt eine große Unsicherheit und sollte sein Verhalten überdenken. Dein Inneres scheint in Unordnung geraten zu sein. Du fühlst Dich unausgeglichen, gereizt und missmutig. Wichtig ist es, darüber zu sprechen. Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft, und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Singles wird ein toller Mensch über den Weg laufen. Den solltest Du unbedingt festhalten und endlich darauf achten, nicht immer so wählerisch zu sein.

Gesundheit und Fitness

Es wäre von Vorteil, wenn Du die Akkus Deines Nervenkostüms aufladen würdest. Achte mehr auf die Ernährung und lasse endlich das Fett weg. Entspanne bei Massage und Musik. Deine Seele ist etwas mehr gefestigt, und Du begibst Dich auf interessante Pfade.

Beruf und Finanzen

Es fällt Dir in dieser Woche schwer, die Arbeit konzentriert zu erledigen, weil ständig etwas dazwischen kommt. Halte durch. Für einen Misserfolg solltest Du nicht die schlechten Umstände verantwortlich machen. Stehe lieber dazu, dass auch Du nicht perfekt bist. Mit kleinen, aber klugen Schritten kommst Du am besten voran. Wenn Dein Partner oder Deine Partnerin Dir Zugeständnisse macht, solltest Du das auch tun. Dir fehlt anscheinend die richtige Herausforderung gegen Deine Langeweile!