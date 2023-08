Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 14.8. - 20.8.2023

Eine Auszeit würde Dir in der neuen Horoskop - Woche helfen, entspannter in Liebe und Beruf zu reagieren. Das aktuelle Wochenhoroskop für Steinbock vom 14.8. - 20.8.2023 weiß um die kommenden Herausforderungen in jedem Lebensbereich.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst die Kraft der Liebe erfahren und damit Ängste auflösen. Lehne Dich also entspannt zurück und gönne Dir etwas Ruhe. Ein heißer Flirt geht auch Dir ganz schön unter die Haut. Rauf auf die Flirtmeile, nicht nur Singles sind entflammbar. So kontaktfreudig warst Du schon lange nicht mehr. Deine Umgebung staunt und jemand fühlt sich sehr angesprochen.

Gesundheit und Fitness

Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Vorsicht, Blutdruckschwankungen sind möglich! Alles was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig für Dich. Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung! Nimm danach ein wohliges warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik.

Beruf und Finanzen

Gib Dich nicht mit halben Sachen zufrieden. Obwohl Du schon viel leistest, wirst Du feststellen, dass noch viel mehr in Dir steckt. Habe den Mut, etwas mehr aus Deinem Wissen zu machen. Eine Chance oder ein Angebot am Arbeitsplatz bringt Dich ganz durcheinander. Wenn Du Dich beruflich überfordert fühlst, solltest Du dies auch äußern.