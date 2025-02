Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 17.2. bis 23.2.2025

Das aktuelle Wochenhoroskop für Steinbock vom 17.2. bis 23.2.2025 sagt Dir genau, welche Lebensbereiche Dich in der neuen Horoskop -Woche beflügeln und welche Dir Kummer bereiten. Nutze die Ratschläge der Astrologie!

Liebe und Partnerschaft

In Herzensangelegenheiten hast Du heute das Glück an Deiner Seite und Probleme im privaten Bereich wirst Du aus eigener Kraft meistern. Jemand braucht Deine Hilfe und Deinen Rat, sei offen für alles. Dein Schatz hat sich das Zusammensein mit Dir so schön vorgestellt. Jetzt bringst Du mit Deinen spontanen Ideen alles durcheinander. Du genießt zurzeit das Leben und vergisst dabei, dass Du nicht ungebunden bist.

Gesundheit und Fitness

Eigentlich hast Du gar nichts zu befürchten oder zu bemängeln. Aber trotzdem fühlst Du Dich kraftlos, ausgelaugt und schwach auf den Beinen. Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und macht Dich krank. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Lachen hält jung und ist eine Vitaminspritze für Körper, Geist und Seele.

Beruf und Finanzen

Keine Panik, wenn Termine platzen oder immer wieder etwas dazwischen kommt. Es ändert sich nichts, wenn Du jetzt auch noch nervös wirst. Dein Verstand ist jetzt unruhig, wenn Du Ziele erreichen willst, musst Du aufpassen. Begünstigt sind alle Unternehmungen, die durch kämpferischen Einsatz persönliche Vorteile bringen. Betätige Dich körperlich und geistig. Überlege bei Kaufangeboten was Dir fehlt und schlage rechtzeitig zu.