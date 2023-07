Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

In der aktuellen Horoskop Woche wird es höchste Zeit innezuhalten, um bisherige Erfolge im Leben zu feiern und sich mal wieder einen Wunsch zu erfüllen. Mit dem k ostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 31.7. bis 6.8.2023 behältst Du in jedem Lebensbereich den Überblick.

Liebe und Partnerschaft

Du bist nicht dafür geschaffen, alleine zu sein, gehe auf Partnersuche. Überlege Dir jetzt gut, was Du sagst und schreibst. Im Zustand der Verliebtheit entwickelst Du unerfüllbare Erwartungen. Du tappst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite nicht, schiebe Konflikte auf. Schlechte Zeit für Diskussionen.

Gesundheit und Fitness

Gewöhne Dir an, etwas mehr für regelmäßige Mahlzeiten zu sorgen. Verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen und schränke Deine Genussgifte ein. Du wirst sehen, wie schnell Du Dich dann wohlfühlst. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander.

Beruf und Finanzen

Deine Sehnsucht nach Gemeinsamkeit im Kollegium findet offene Ohren und Herzen. Man wartet schon lange darauf, dass Du endlich den ersten Schritt tust. Nicht nur Beruf und Erfolg sind wichtig. Auch Du bist es. Der erfolgreiche Abschluss einer beruflichen Aufgabe steht bevor. Verliere jetzt nicht die Geduld, Du hast immer noch genügend Ausdauer. Achte darauf, nicht zu übertreiben. Es könnte leicht zu Missverständnissen führen. Sage, was Sache ist und unterbreite Lösungsvorschläge.