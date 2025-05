Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 5.5. bis 11.5.2025

Zieht in der aktuellen Horoskop -Woche Harmonie in Deine Beziehungen oder stellt Dich der Beruf vor eine große Herausforderung? Im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 5.5. bis 11.5.2025 bekommen Astrofreunde die Antworten.

Liebe und Partnerschaft

Es ist die Zeit der Entscheidung für die Liebe. Sage ja und zögere nicht mehr. Schon kurz darauf wird eine große Last abfallen. Nur wenn Du entschlossen handelst, spürst Du partnerschaftlich positive Wendungen. Erst jetzt wirst Du langsam richtig munter. Du bist aufgeweckt und überdreht. Starte in eine schwungvolle und erlebnisreiche Zeit. Halte Deinen Schatz auf dem Laufenden, er soll wissen, was Dich beschäftigt.

Gesundheit und Fitness

Lachen hält jung und ist eine Vitaminspritze für Körper, Geist und Seele. Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir einmal sehr guttun. Auf Signale Deines Körpers solltest Du schnell reagieren. Es wird Zeit, langsam einmal etwas mehr auf Deine Ernährung zu achten.

Beruf und Finanzen

Deine Position festigt sich, ein Mitbewerber hat das Nachsehen. Blitzgescheit, wendig und schnell strebst Du neue Ziele an. Du gehst derart unkonzentriert durch den Tag, dass Dir Fehler unterlaufen und Du vielleicht sogar etwas kaputtmachst. Halte Dich zurück! Ist der Beruf wirklich Deine Berufung? Entspricht das wirklich Deinen Vorstellungen oder spielst Du nur eine Rolle, von der Du nicht überzeugt bist?