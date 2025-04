Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 7.4. bis 13.4.2025

Gibt es noch mehr Zusammenhänge zwischen Liebe, Beruf, Gesundheit und dem Tierkreiszeichen Steinbock? Finde es heraus:

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe hält Dich gefangen, Du könntest dadurch den Überblick verlieren. Wenn Du Dir im Klaren darüber bist, was Du willst, wird alles leichter. Wenn Dein Partner oder Deine Partnerin nicht alles tut, um Dich bei Laune zu halten, verhältst Du Dich unmöglich. Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit oder Trennungsschmerz bringen Deine ganze Gefühlswelt durcheinander. Lasse Dich nicht so hängen.



Gesundheit und Fitness

Chronische Beschwerden können Dir derzeit gesundheitlich zu schaffen machen und die Stimmung drücken. Das geht zum Glück rasch vorbei. Sehr stabil und belastbar bist Du nicht gerade, aber Du erholst Dich schnell. Du fühlst Dich zwar nicht gut, aber direkt krank bist Du auch nicht. Du bist müde und träge. Ein kleiner Bewegungsausgleich wäre nicht schlecht. Schon eine kleine Radtour reicht aus, um fit zu bleiben.

Beruf und Finanzen

Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel aufzuarbeiten, was Du gern unerledigt lassen würdest. In diesen Tagen kennst Du kein Mittelmaß. Kollegen und Geschäftsfreunde vermitteln Neuigkeiten, die Deine Arbeit beeinflussen. Es wäre nicht gut, jetzt Entscheidungen unter Druck zu fällen oder Studien, Verhandlungen und Geschäfte zu beginnen. Warte ab! Du fühlst Dich vielleicht gerade nicht in Höchstform. Du solltest deshalb Stress und Hektik auf ein Minimum reduzieren.