Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 9.6. bis 15.6.2025

Die neue Horoskop -Woche ist von großen Gefühlen geprägt. Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Die nächsten Tage werden spannend. Nutze das aktuelle Wochenhoroskop für Steinbock vom 9.6. bis 15.6.2025, um Dich in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit inspirieren zu lassen.

Liebe und Partnerschaft



Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich für andere unberechenbar. Die kommende Zeit wird vielversprechend, was die Liebe betrifft. Auch als Single hast Du eine glückliche Hand für den Menschen, der zu Dir passt. Ein prickelndes Flirtangebot stärkt Dein Selbstbewusstsein und bringt willkommene Abwechslung. Mal Leidenschaft, mal Zärtlichkeit - genieße es und lasse Dich von den Gezeiten der Liebe tragen, ohne Wenn und Aber.

Gesundheit und Fitness

Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Jetzt ist es Zeit, aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und wähle den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr. Für Deine Gesundheit ist es wichtig, den Stress zu reduzieren. Betätige Dich möglichst körperlich, um Deine Energie abzuleiten, aber auch hier gilt: Alles mit Maß!

Beruf und Finanzen

Du durchlebst eine Zeit der Förderung durch eine vorgesetzte Person. Nimm die Chance an und arbeite an Deiner Karriereleiter. Immer wieder schaffst Du es, am Ende als Sieger dazustehen. Um Dein Ziel sicher zu erreichen, scheust Du kein kalkulierbares Risiko. Versuche abzuschalten und denke einmal bewusst an nichts Konkretes. Konzentriere Dich ganz auf Dich selbst, auf Deine Wünsche und Vorstellungen.