Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

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Wochenhoroskop Steinbock vom 20.4. bis 26.4.2026 | Horoskop der KW 17: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Wirf einen Blick in die Zukunft im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 20.4. bis 26.4.2026. Die Sterne verraten Dir, warum es in der Liebe gerade nicht läuft, wie es um Deine Gesundheit bestellt ist und warum Du Dir im Job in der nächsten Horoskop-Woche keine Sorgen machen musst.

Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 20.4. bis 26.4.2026.
Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 20.4. bis 26.4.2026.  © 123RF/saiyood

Hier findest Du noch weitere hilfreiche Sternorakel für Dein Tierkreiszeichen Steinbock:

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.

Liebe und Partnerschaft

Aus Deinem tiefen Inneren kommen Impulse, die Dir sagen, dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Tust Du es nicht, geht etwas unwiderruflich zu Bruch. Auf diese extravagante Liebesbeziehung hast Du schon lange gewartet. Was Du im Guten bei Deinem Partner oder Deiner Partnerin nicht erreichst, gelingt auch nicht im Bösen. Du wirst nicht ruhen, ehe Du das Geheimnis Deines Schatzes gelüftet hast.

Gesundheit und Fitness

In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen. Gesundheitlich erlebst Du einen deutlichen Aufschwung. Vermeide anstrengende Aktionen, Dein Energielevel steigt nur langsam an.

Beruf und Finanzen

Geschäftlich kündigen sich endlich wieder einige Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen. Meide Auseinandersetzungen. Dir fehlen derzeit die Ruhe und Sachlichkeit für eine erfolgreiche Kommunikation. Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel aufzuarbeiten, was Du gern unerledigt lassen würdest. In diesen Tagen kennst Du kein Mittelmaß. Kommunikativ, hilfsbereit und charmant, mit Deiner guten Laune entwaffnest Du jeden und entwickelst einen erfolgreichen Teamgeist.

Titelfoto: 123RF/saiyood

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