Wochenhoroskop Steinbock: So wird die neue Woche vom 14.7. bis 20.7.2025

Die aktuelle Sternenkonstellation gibt Deinem Sternzeichen in dieser Horoskop -Woche verschiedene Impulse für Liebe, Gesundheit und Beruf. I n welchem Lebensbereich Du die Vergangenheit festhalten und wo Du sie loslassen solltest, wissen die Himmelskörper. Höre ihren Rat im aktuellen Wochenhoroskop für Steinbock vom 14.7. bis 20.7.2025.

Liebe und Partnerschaft

Es zieht Dich in die Stille, in die Natur, aber nicht allein! Es sieht gut aus: Der Liebeshimmel öffnet seine Tore und bringt Deiner Beziehung einen wundersamen Segen. Zärtliche Stunden stehen an. Du willst einfach nicht wahrhaben, dass eine Beziehung beendet ist. Super, dass Du bereit bist, etwas mehr nachzugeben als sonst.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich nicht überschätzen. Auch bei Dir sind Erholungspausen nötig, sonst fühlst Du Dich schnell ausgelaugt. Du hast Dich überanstrengt. Jetzt bist Du abgespannt und müde, obwohl Du gerade jetzt fit sein müsstest. Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Es ist nicht so einfach, sich dauerhaft wirklich fit zu halten. Gönne Dir kleine Verwöhnmomente wie Massagen, Meditation oder Yoga. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen.

Beruf und Finanzen

Selbst wenn Du Dich sehr schwierigen Arbeiten widmest, wird es Dir Freude bereiten. Handle jetzt ganz nach dem, wonach Dir der Sinn steht. Höre nur auf diejenigen, die Deine Ideen unterstützen. Du kannst im Beruf sehr herzlich, aber auch launisch sein. Was Dich bewegt, steht Dir ins Gesicht geschrieben. Wenn Du Deine Termine korrekt einhältst, dürfte nichts schiefgehen.