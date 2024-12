Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 2.12. bis 8.12.2024

Was haben die Sternenkundler Dir in der neuen Horoskop -Woche zu sagen? Das aktuelle Wochenhoroskop für Stier vom 2.12. bis 8.12.2024 übermittelt Dir die Botschaften des Orakels! Nutze sie und schaffe Positives für Deine Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du für Deinen Partner oder Deine Partnerin nichts mehr empfindest, solltest Du das diplomatisch lösen. Jetzt wird es prima, Du hast Herzflattern vor Glück und weißt nicht, wo Dir der Kopf steht. Atme tief durch und freue Dich darüber! Du musst jetzt nicht in die Ferne schweifen, wenn Du Abenteuer suchst. Aufregende Dinge passieren auch vor Deiner Haustür. Deine Zweierbeziehung braucht mehr Lebendigkeit.

Gesundheit und Fitness

Aufgepasst, erkälte Dich jetzt nicht! Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen. Die aktuelle Woche kann für empfindliche Menschen recht anstrengend sein. Du darfst Dich nicht übernehmen, teile Deine Kräfte sorgfältig ein! Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft.

Beruf und Finanzen

Überfordere weder Dich noch andere, die von Dir abhängig sind. Du fühlst Dich vielleicht gerade nicht in Höchstform, daher solltest Du Stress und Hektik auf ein Minimum reduzieren. Gehe alles in Ruhe und Gelassenheit an und lasse das Neue auf Dich zukommen. Inspiration hast Du genügend. Du wirkst sehr überzeugend mit Deinen klaren Argumentationen.