Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 5.8. bis 11.8.2024

In der neuen Horoskop -Woche wirst Du nicht nur auf der Arbeit glänzen und beruflich ein gutes Stück vorankommen! Denn auch in Sachen Partnerschaft und Gesundheit erwartet Dich einiges. Lies jetzt das aktuelle Wochenhoroskop für Stier vom 5.8. bis 11.8.2024 , um mehr über Deine Zukunft zu erfahren.

Liebe und Partnerschaft

Hitzige Diskussionen und heiße Leidenschaft halten Dich in Schwung. Charmant und lustbetont bezauberst Du nicht nur Deinen Partner oder Deine Partnerin. Dein Geist ist offen und empfänglich, sodass Du nicht nur die verbalen Äußerungen Deines Schatzes verstehst, sondern auch seine Emotionen. Das ewige Auf und Ab in Deinem Liebesleben ist endlich überstanden.

Gesundheit und Fitness

Auf Signale Deines Körpers solltest Du schnell reagieren. Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten wohlwollend Deinen derzeitigen Lebensablauf und Deine Lebensplanung. Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Du bist trotzdem anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine.

Beruf und Finanzen

Es hat keinen Sinn, wenn Du verbissen an etwas Neuem arbeitest. Du bist zu stark blockiert, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Habe beruflich etwas Geduld. Reagieren kannst Du immer noch. Deine Lage ist auf jeden Fall nicht hoffnungslos, nur etwas undurchsichtig. Begeisterungsfähigkeit und Aktion ziehen immer. Also stelle Dein Licht nicht unter den Scheffel. Wer Aufmerksamkeit erregt, wird zum Gewinner. Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ.