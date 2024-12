Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 9.12. bis 15.12.2024

Wenn Du wissen willst, was es im kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 9.12. bis 15.12.2024 Neues zu entdecken gibt, schaue doch gleich mal nach und erfahre, was in der aktuellen Horoskop -Woche in Sachen Liebe, Finanzen und Gesundheit wichtig für das Sternzeichen Stier ist.

Liebe und Partnerschaft

Deine Eigenständigkeit verunsichert Deinen Partner oder Deine Partnerin, macht ihn bzw. sie aber auch stolz. Alles läuft wunderbar und Du schwebst auf Wolke sieben. Doch Vorsicht: Werde nicht übermütig! "Leben und leben lassen" sollte jetzt Deine Devise sein. Deinem Schatz entgeht nichts – seine Argusaugen sind auf Dich gerichtet, und er ist vorgewarnt. Dich umgibt ein Hauch von Charme und erotischer Fantasie.

Gesundheit und Fitness

Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch gerade könnte es Dir etwas zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst, und gönne Dir einen Wellnesstag für Körper und Seele. Starte Deine Tage ruhig und gelassen. Bringe Deinen Körper in Form, aber achte darauf, es nicht zu übertreiben! Empfindliche Nebenhöhlen könnten Dir gerade Probleme bereiten – also sei achtsam.

Beruf und Finanzen

Triff klare Entscheidungen, beziehe Standpunkte und lege los. Wenn Du wankelmütig bist, könnten entschlossene Macher Dich überrollen. Es ist völlig in Ordnung, wenn Du Dich kurz ausklinkst, um Dich auszuruhen – so bist Du bald wieder fit und einsatzbereit. Unterschätze nicht die Kräfte Deiner Gegner am Arbeitsplatz. Du musst derzeit mehr kämpfen, aber gib nicht auf!