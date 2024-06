Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 17.6. bis 23.6.2024

Liebe und Partnerschaft

Du magst Dich von einer tiefen Stimmung getragen fühlen und siehst dabei die Welt in einem verklärten Licht, also sei vorsichtig, damit Du nicht den Überblick verlierst. Achtung, es ist so weit! Jemand gewinnt Dein Herz. Ein wichtiges Gespräch steht auf dem Programm, und Du wirst genau wissen, was Du dabei erreichen willst. Bleibe gelassen. Eine unschöne Wahrheit kann Dich diese Woche tief verletzen.

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, das bekommt Dir gut. Achte trotzdem darauf, Dich nicht zu überanstrengen. Ein etwas unruhiger Schlaf begleitet Dich vorübergehend. Tu etwas für Dich, bleibe aktiv und sportlich.

Beruf und Finanzen

Schon die Überzeugung, eine schwierige Situation zu meistern, hilft Dir gewaltig über Deine Ängste hinweg. Du punktest mit guten Argumenten. Du lässt Dich von niemandem beirren und kannst dadurch neue Chancen immer wieder sofort nutzen. Nur so kommst Du an das Ziel! Wo sind Deine Inspirationen und Deine Ideen? Hole Dir diese jetzt einmal aus ganz anderen Bereichen. Du wirst sehen, das wirkt. Alles ist rundum bestens. Du preschst mit ungeahnten Kräften auf Dein Ziel los und durch schnelles Denken bist Du anderen wieder weit voraus.