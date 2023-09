Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 11.9. bis 17.9.2023

Anhalten, durchatmen, weitermachen: In der neuen Horoskop Woche sollten Waage-Frauen und Waage-Männer auf innere Bedürfnisse Acht geben. Weitere astrologische Tipps gibt es jetzt im aktuellen Wochenhoroskop für Waage vom 11.9. bis 17.9.2023.

Das Sternzeichen Waage kann auch in diesen Horoskopen noch so einiges entdecken :

Liebe und Partnerschaft

Ein innerer Drang beherrscht Dich und schickt Dich auf die Suche nach Liebe, Glück und Lebensfreude. Finden und weitergeben ist die Aufgabe. Plane jetzt nicht zu detailliert. Besser ist es, etwas auf die Bremse zu treten. Morgen ist alles schon wieder Schnee von gestern. In der Liebe wird es heiß und romantisch und so mancher Single bekommt so richtiges Herzflimmern. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches. Einem Wunsch nach Geselligkeit solltest Du jetzt unbedingt nachgeben. Vielleicht findet Ihr gemeinsame Aufgaben oder vertieft ein schönes Gespräch.

Gesundheit und Fitness

Ersetze negatives durch positives Denken und schon fühlst Du Dich wohl. Sport löst Deine Spannungen. Tausche Deinen Schreibtisch gegen das Fitnesscenter und gib Deinem Körper das, wonach er sich schon lange sehnt. Du brauchst Zärtlichkeit und guten Sex, dann blühst Du richtig auf. Achte dennoch auf mehr Schlaf.

Beruf und Finanzen

Deine Kollegen sind genervt, wenn Du Entscheidungen immer hinauszögerst. Nach getaner Arbeit hast Du es Dir verdient, Dich in den Sessel fallen zu lassen und von dem zu träumen, was Du Dir wünschst. Die Konkurrenz will Dich austricksen? Keine Chance! Du bist sehr clever und wirst alles schnell durchschauen. Bleibe cool. Halte Deine Ideen zurück, Kleinkrämer zerreden sonst alles.