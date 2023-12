Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 18.12. bis 24.12.2023

Liebe und Partnerschaft

Du tapst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite nicht, schiebe Konflikte auf. Schlechte Zeit für Diskussionen. Ungetrübter Liebeshimmel und eine spannende Begegnung. Damit die Harmonie erhalten bleibt, solltest Du nichts versprechen, was Du nicht halten kannst. Verpacke Deine heißen Gefühle ganz charmant, denn bei der nächsten Party dürfte es sehr erotisch zugehen. Dein Flirt beißt an.

Gesundheit und Fitness

Es wird kalt, halte Deine Nieren besser warm! Du brauchst außerdem ganz dringend Zeit für Dich selbst, denn Du erkennst, wie wichtig Dein Wohlbefinden ist. Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus.

Beruf und Finanzen

Es gelingt Dir im letzten Moment, das sinkende Schiff zu verlassen. Du bist erfolgreich und wirkst auf Andere stark und zuverlässig. Das kann Neid und Misstrauen wecken. Lasse Dich nicht von Deinem Weg abbringen. Bleibe gelassen, um nicht unter Druck zu reagieren. Triff klare Entscheidungen, ehe es ein Anderer tut.