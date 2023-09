Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 18.9. bis 24.9.2023

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz ist jetzt sehr empfänglich für eine große Portion Streicheleinheiten. Versuche aber nicht, eine Beziehung zu halten, die eigentlich keine mehr ist. Durch Klammern verschlimmerst Du das Verhältnis zu Deiner Partnerin oder Deinem Partner nur. Ein gewagter Flirt verlockt Dich zu einem noch gewagteren Spiel.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du in den nächsten Tagen den Wunsch nach Ruhe und Zurückhaltung verspürst, solltest Du dem Verlangen nachgeben. Ausgewogene Kost baut Dich jetzt am schnellsten auf. Achte generell mehr auf Deine Gesundheit, sonst kann das böse Folgen haben. Lasse Dich besser von einem Fachmann beraten. Erschaffe Dir jetzt ein inneres Leitbild, das Dir bei Deinen Bemühungen um Kraft und Gesundheit helfen kann. Setze auf Disziplin!

Beruf und Finanzen

Inspiriert von ganz neuen Plänen entwickelst Du endlich den Mut, das zu tun, was Dir schon immer vorschwebt. Lasse Dich nicht davon abbringen. Aber zerstöre auch nicht durch Unverstand das, was Du Dir mühsam aufgebaut hast. Sei nicht zu ehrgeizig, aber bleibe am Ball. Deine Vorhaben lassen sich in die Tat umsetzen und bringen Dich einen großen Schritt voran. Du kannst jetzt Dinge erledigen, die Genauigkeit und präzise Arbeit verlangen.