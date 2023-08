Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 21.8. - 27.8.2023

Rücksicht, Ausdauer und schnelle Entscheidungen sind in in der aktuellen Horoskop -Woche besonders wichtig . Denn laut gratis Wochenhoroskop für Waage vom 21.8. - 27.8.2023 hast Du gute Chancen auf Erfolg und Liebe, wenn Du jetzt die richtigen Weichen stellst.

Liebe und Partnerschaft

In der Partnerschaft kommen Wolken auf. Wenn Du die Achtung vor Deinem Gegenüber verlierst, verflüchtigt sich auch der erotische Reiz. Zielstrebigkeit und Konsequenz sind angesagt. Halte Versprechungen ein und baue nicht auf Luftschlösser! Warum fragst Du Dein Herzblatt, wie viel Du wert bist? Du solltest es selbst spüren. Läuft für Dich alles wunderbar und Du schwebst auf Wolke sieben, dann werde nicht übermütig! Leben und leben lassen, das muss Deine Devise sein.

Gesundheit und Fitness

Mache der Müdigkeit mit einem gezielten Fitnessprogramm den Garaus. Gymnastik, frische Luft und gesunde Kost wirken Wunder! Gehe mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Bist Du fit und belastbar, solltest Du diese gute Phase nutzen, um Dich richtig in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit. Setze Dich aber nicht unter Erfolgszwang, Dein Rücken könnte empfindlich reagieren.

Beruf und Finanzen

Deine Aktivitäten stehen jetzt unter einem besonders guten Stern. Achte darauf, was Du wirklich willst, nicht, was man von Dir erwartet. Übung macht den Meister, und das sagt sehr viel aus. Gib also nicht gleich auf, wenn Dir beruflich etwas nicht sofort gelingt. Du ziehst den Umgang mit Menschen einer Beschäftigung hinter dem Schreibtisch vermutlich vor. Besonders dafür brauchst Du die richtigen Kontakte. Du entwickelst Dich in eine völlig neue Richtung und schlägst wirklich neue Wege ein. Dein Umfeld ist davon sichtlich begeistert.