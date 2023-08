Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 28.8. bis 3.9.2023

Die Himmelskörper bestärken Dein Sternzeichen in der neuen Horoskop -Woche darin, die eigenen Gefühle zu hinterfragen. Egal ob die Liebe, den Beruf oder die Gesundheit betreffend, j ede Richtungsentscheidung sollte gut überlegt sein. Das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 28.8. bis 3.9.2023 führt Dir Dein Schicksal vor Augen.

Was liegt noch in den Sternen verborgen? Erfahre es in den Horoskopen für das Sternzeichen Waage: