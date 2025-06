Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 30.6. bis 6.7.2025

Liebe und Partnerschaft

Luftsprünge im Liebesleben, dank einer glücklichen Nachricht. Als tiefsinniger Zeitgenosse weißt Du auch ohne große Worte, was Dein Gegenüber fühlt und denkt. Das macht anderen Angst. Langsam zeichnet sich immer mehr Gleichklang mit dem Herzensmenschen ab. Nutze diese schöne Phase für Geselligkeiten und aufbauende Kulturevents. Am Arbeitsplatz lockt ein verheißungsvoller Flirt, bleibe vorsichtig!

Gesundheit und Fitness

Kleine Zipperlein machen Dir das Leben schwer. Du solltest Dich daher mehr ablenken. Nimm Dir Zeit für einen gründlichen Körpercheck. Dosiere Deine Kräfte richtig, sonst geht Dir bald die Puste aus. Was für eine Power, Du hast für alles genug Energie und Ausdauer. Sei nicht so zaghaft, Du hast genug Reserven.

Beruf und Finanzen

Scheue Dich nicht, in Bereichen, in denen Du Dich unsicher fühlst, erfahrene Menschen um Rat zu fragen - das bewahrt Dich vor Fehlern. Wenn Du meinst, mit Deiner Hektik läuft alles besser, dann täuschst Du Dich. Durch das Verhalten Deiner Kollegen wird Dein Misstrauen geweckt. Du stellst vieles infrage. Darum stagniert im Moment auch so manches in Deinem privaten wie auch geschäftlichen Bereich. Sei lockerer!