Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben liegt in Harmonie aus Liebe, Gesundheit und Beruf: In der neuen Horoskop Woche stehen Waage-Mann und Waage-Frau vor der Aufgabe, dieses Gleichgewicht für jeden Lebensbereich zu finden. Dein kosmischer Berater, das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 31.7. bis 6.8.2023 hilft Dir bei der Suche.

Wirf einen Blick in die Zukunft für Dein Sternzeichen Waage :

Liebe und Partnerschaft

In Liebesbeziehungen kann in der nächsten Zeit alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Belange Deiner Partnerin bzw. Deines Partners besitzt. Auch wenn Du Deinem Schatz nicht alle Wünsche erfüllst, er ist stolz auf Dich. Man kann über alles reden, das ist effektiver als davonzulaufen oder anderweitig in Abwehrhaltung zu gehen. Bleibe gelassen, wenn die Liebe noch nicht den ganz großen Durchbruch erreicht.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir etwas mehr Muße und haushalte mit Deinen Kräften. Stelle Deine Gesundheit auf den Prüfstand, irgendetwas stimmt da nicht. Körper und Seele rufen nach mehr Aufmerksamkeit. Achte wieder einmal mehr auf gesunde Ernährung. Das tut Körper und Geist gut und bringt Dich auf andere Gedanken.

Beruf und Finanzen

Wirklich, Du leistest brillante Arbeit und schlaue Schachzüge. Es ist aber klüger, nicht auf Höchstforderungen zu bestehen, falls Du auch weiterhin an einer fruchtbaren Zusammenarbeit interessiert bist. Wichtiges und Dringendes solltest Du besser selbst in die Hand nehmen. Jetzt kann Dir niemand mehr Deinen Erfolg streitig machen.