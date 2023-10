Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 9.10. bis 15.10.2023

Du solltest in der aktuellen Horoskop Woche weder die Liebe noch den Beruf oder die eigene Gesundheit allein dem Schicksal überlassen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 9.10. bis 15.10.2023 fordert Dich auf, selbst in jedem Lebensbereich aktiv zu werden.

Liebe und Partnerschaft

Deine Hoffnungen werden erfüllt, vergiss Deine traurigen Gedanken. Bringe das unmögliche Verhalten Deines Partners oder Deiner Partnerin zur Sprache. Gedanken und Gefühle streiten miteinander und so besteht die große Gefahr, dass Du diesen inneren Streit auch nach außen trägst. Du kannst Deinem Schatz mit Deiner Unzufriedenheit das Leben ganz schön schwer machen.

Gesundheit und Fitness

Finde Deinen Rhythmus - es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Die falsche Ernährung ist die Wurzel allen Übels. Versuche, den Magen mit Kräutertee zu beruhigen. Es können sich leichte Stress-Symptome zeigen.

Beruf und Finanzen

Du entwickelst Dich in eine völlig andere Richtung und schlägst wirklich neue Wege ein. Dein Umfeld ist davon sichtlich begeistert. Alle Türen stehen Dir jetzt offen und Du darfst Dir aussuchen, was Dir am meisten zusagt. Greife zu, solange das Angebot gültig ist. Man setzt großes Vertrauen in Dich und ein Gönner steigert Deinen Erfolg. Trotzdem bist Du unzufrieden und immer noch auf der Suche nach mehr. Deine künftigen Aufgaben erfordern einen kreativen Einsatz.