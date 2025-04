Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 28.4. bis 4.5.2025

Liebe und Partnerschaft

In Bereichen, in denen Du mit Schwierigkeiten rechnen musst, findest Du Verständnis und Toleranz. Positive Ereignisse stehen bevor. Achte darauf, dass Du fest in der Erde verwurzelt bist, bevor Du nach den Sternen greifst. Sonst hängst Du plötzlich in der Luft. Ein Seitensprung sollte Dich nicht belasten, die alte Beziehung ist schon lange kaputt. Jemand spürt Deine Anziehungskraft und lässt nicht locker.

Gesundheit und Fitness

Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe. Auf Signale Deines Körpers solltest Du schnell reagieren. Es ist Dein gutes Recht, Dich von allem zurückzuziehen und auszuspannen. Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig.

Beruf und Finanzen

Du machst Spaß auf Kosten anderer, das ist nicht fair. Keine Sorge, Du stehst schneller als Du denkst auf der Siegertreppe. Das ist klug, Du gibst nicht auf, ehe Du andere nicht für Dich gewonnen hast. Willst Du beruflich tatsächlich riskieren, dass man etwas gegen Dich in der Hand hat?