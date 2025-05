Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 5.5. bis 11.5.2025

Ein Blick in das Wochenhoroskop für Waage vom 5.5. bis 11.5.2025 verrät Dir, wie die Chancen in der Liebe, der Gesundheit und im Beruf stehen. Wer an seiner Lebenssituation etwas ändern möchte, ist mit den kosmischen Tipps für die nächste Horoskop-Woche gut beraten.