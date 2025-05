Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 12.5. bis 18.5.2025

Starte mit spannenden und hilfreichen astrologischen News in die nächste Horoskop -Woche. Du kannst die verheißungsvollen Lebensratschläge aus dem Wochenhoroskop für Waage vom 12.5. bis 18.5.2025 nutzen, um Glück, Liebe und Erfolg in Dein Leben zu bringen.

Du bist im Sternzeichen Waage geboren? Dann schaue gleich, was Dir in den anderen Horoskopen vorausgesagt wird:

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten jetzt anbandeln, toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten. Du kannst eine freudige Überraschung erleben, lasse es zu! Sinnlich und unwiderstehlich eroberst Du alle Herzen. Du kannst einer neuen Liebe begegnen, aber auch zwischen zwei Stühle geraten. Horche auf Dein Herz, es weist Dir den richtigen Weg.

Gesundheit und Fitness

Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist sehr schwankend. Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir. Bei leiser Musik kannst Du richtig gut entspannen. Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen.

Beruf und Finanzen

Ein offenes Gespräch unter Kollegen klärt so einiges. Andere sind von dem angetan, was Du tust und was Du vorschlägst. Das gibt Dir Kraft und Auftrieb und macht Dich erfolgreich. Deine Gedankenwelt ist in positiver Aufruhr geraten. Deine Intuition ist jetzt wach und Ideen fliegen Dir zu. Baue Vorurteile ab! Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst mit zusammengebissenen Zähnen um Deine Stellung. Gib nicht auf, Du wirst vorankommen!