Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 9.6. bis 15.6.2025

Ein ehrliches Wort wird sich auszahlen. Das Wochenhoroskop für Waage vom 9.6. bis 15.6.2025 gibt Deinem Sternzeichen einen Ausblick, wie es in der Liebe, dem Beruf und der Gesundheit weitergeht. Ist in der nächsten Horoskop -Woche mit Überraschungen zu rechnen, werden es Dir die Sternenkundler sagen.

Liebe und Partnerschaft

Deine Lebenslust zieht andere magisch an, Du sprühst vor Kraft und Freude. Dein Herz geht auf bei einer ganz bestimmten Person. Warum zeigst Du nicht endlich Dein eigentliches, tiefes Gefühlsleben? Jemand wartet darauf. Es kommt frischer Schwung in Dein Liebesleben, also runter von der Bremse. Eine schöne Zeit, um Liebe und Zärtlichkeit mit dem Partner oder der Partnerin auszukosten.

Gesundheit und Fitness

Entspanne Dich bei einer Massage und Musik. Verausgabe Dich nicht, weder körperlich noch geistig. Es wäre angebracht, in der nächsten Zeit auf alle Genussgifte zu verzichten. Deine Gesundheit scheint etwas angeschlagen zu sein. Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit.

Beruf und Finanzen

Es sprudeln ungeahnte Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns. Sorgen und Probleme lösen sich in Luft auf. Du erkennst, was wesentlich ist. Versuche, Deinem Schatz zu vermitteln, was in Dir vorgeht. Wenn er nichts darüber weiß, macht er sich viele falsche Vorstellungen. Mache einfache Dinge doch nicht immer so kompliziert. Gewinne Vertrauen in Dich, in die Sache und in das Leben! Du handelst überlegen und besonnen, und das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Das ist gut so, denn es trifft den Nagel auf den Kopf.