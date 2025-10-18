Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Die Sterne, Mondenergien und Planetenbewegungen verleihen Deinem Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche eine bezaubernde Ausstrahlung, welche jedoch nicht in jedem Lebensbereich überzeugen kann. Konkreteres beschreibt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 20.10. bis 26.10.2025.

Wann kommt der Erfolg im Beruf? Diese und weitere Antworten findest Du in den Sternorakeln für Waage:

Liebe und Partnerschaft



Deine Liebe steht vor einer kleinen Bewährungsprobe, alte Gefühlsbande könnten sich lockern. Versuche nicht, alles wissen zu wollen, was in Deinem Herzensmenschen vorgeht. Lasse ihm seine kleinen Geheimnisse und vertraue! Auf den richtigen Menschen wirkst Du jetzt wie ein Magnet. Vielleicht spürst Du auch eine stärkere Sehnsucht nach Spiritualität oder verspürst den Wunsch, Gutes zu tun und Leid zu lindern.

Gesundheit und Fitness

Setze Dich bloß nicht zu sehr unter Terminstress, Deine Nerven stehen ohnehin etwas unter Spannung. Auch wenn Dich eine kleine Erkältung plagt, ist das kein Grund, Dich völlig zurückzuziehen. Achte darauf, Dich gesünder zu ernähren, und plane in Deiner Freizeit mehr Bewegung ein. Ein aktiver Ausgleich wirkt jetzt Wunder.

Beruf und Finanzen

Innere Unruhe oder unterschwellige Spannungen zeigen, dass etwas in Deinem Berufsleben nicht mehr passt. Höchste Zeit, etwas zu verändern! Deine Motivation war zuletzt im Keller, doch bald kommt wieder Schwung in Deine Karriere. Achte aufmerksam auf neue Angebote oder Chancen, sie könnten genau das Richtige für Dich sein. Du handelst klug und überlegt, und das führt Dich direkt zum Erfolg.